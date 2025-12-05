Nicht SAP Aktie! TeamViewer, Bechtle und UMT setzen voll auf KI! Während Deutschland bei Hyperscalern den Anschluss im KI-Rennen verloren hat, gibt es hierzulande Spezialisten, die KI selber nutzen oder sie in Unternehmen bringen. Immer ist es Ziel, den Verwaltungsapparat zu verschlanken und die deutsche …



