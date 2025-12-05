    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAP AktievorwärtsNachrichten zu SAP
    Nicht SAP Aktie! TeamViewer, Bechtle und UMT setzen voll auf KI!

    Während Deutschland bei Hyperscalern den Anschluss im KI-Rennen verloren hat, gibt es hierzulande Spezialisten, die KI selber nutzen oder sie in Unternehmen bringen. Immer ist es Ziel, den Verwaltungsapparat zu verschlanken und die deutsche …

    
    
    Während Deutschland bei Hyperscalern den Anschluss im KI-Rennen verloren hat, gibt es hierzulande Spezialisten, die KI selber nutzen oder sie in Unternehmen bringen. Immer ist es Ziel, den Verwaltungsapparat zu verschlanken und die deutsche Wirtschaft wettbewerbsfähig zu machen. IT-Berater Bechtle setzt intern massiv auf KI. Damit will man sich fit machen und künftig auch Unternehmen und Behörden in Sachen KI beraten. TeamViewer baut KI-Agenten, mit denen Unternehmen ihre IT-Probleme automatisch lösen können. Beide kommen durchaus als Käufer von UMT United Mobility Technology in Frage. Das Unternehmen hat sich komplett neu aufgestellt und will seinem „KI-Kollege“ bei Unternehmen Zeit und Kosten einsparen.

    Verfasst von ESG Aktien
    
