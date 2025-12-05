Tata Communications erwirbt Mehrheitsbeteiligung an Commotion Inc. und beschleunigt die KI-gesteuerte Transformation in seinem „Digital Fabric"

MUMBAI, Indien, 5. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Tata Communications, ein weltweit führender Anbieter von Kommunikationstechnologie, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Beteiligung von 51 % an Commotion Inc. erworben hat, einem führenden KI-nativen Anbieter von SaaS-Plattformen für Unternehmen mit Aktivitäten in den USA und Indien.

Diese Übernahme ist ein wichtiger Schritt zur Beschleunigung der KI-Integration in das Digital-Fabric-Angebot von Tata Communications, insbesondere in die Customer Interaction Suite, zu der auch Tata Communications Kaleyra gehört, um kontextbezogene und integrierte, KI-gesteuerte Erlebnisse sowohl für Kunden als auch für Beschäftigte zu schaffen. Die Orchestrierungs-Engine von Commotion wird in die Kernkomponenten von Kaleyra integriert – darunter Kanäle, der Kaleyra TX Hub und CCaaS – um End-to-End-Kundenreisen zu automatisieren sowie intelligent zu steuern und den Dialog von reaktiven Antworten hin zu prädiktiven sowie generativen Interaktionen zu verlagern.