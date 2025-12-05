Tata Communications erwirbt Mehrheitsbeteiligung an Commotion Inc. und beschleunigt die KI-gesteuerte Transformation in seinem „Digital Fabric"
MUMBAI, Indien, 5. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Tata Communications, ein weltweit führender Anbieter von Kommunikationstechnologie, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Beteiligung von 51 % an Commotion Inc. erworben hat, einem führenden KI-nativen Anbieter von SaaS-Plattformen für Unternehmen mit Aktivitäten in den USA und Indien.
Diese Übernahme ist ein wichtiger Schritt zur Beschleunigung der KI-Integration in das Digital-Fabric-Angebot von Tata Communications, insbesondere in die Customer Interaction Suite, zu der auch Tata Communications Kaleyra gehört, um kontextbezogene und integrierte, KI-gesteuerte Erlebnisse sowohl für Kunden als auch für Beschäftigte zu schaffen. Die Orchestrierungs-Engine von Commotion wird in die Kernkomponenten von Kaleyra integriert – darunter Kanäle, der Kaleyra TX Hub und CCaaS – um End-to-End-Kundenreisen zu automatisieren sowie intelligent zu steuern und den Dialog von reaktiven Antworten hin zu prädiktiven sowie generativen Interaktionen zu verlagern.
Commotion unterstützt globale Unternehmen mit drei wirkungsverstärkenden Säulen:
- Omnichannel-CX-Automatisierung für datengestützte, hyperpersonalisierte Interaktion in Echtzeit
- Sprach-KI-Lösungen auf der Grundlage von KI-Modellen für Sprache mit extrem niedriger Latenz
- Betriebsbereite autonome digitale Agenten, also regelkonforme, intelligente und richtlinienbewusste KI-Einheiten, die kontinuierlich in kundenorientierten und internen Unternehmensfunktionen agieren
Die Plattform vereint Voice AI, Agentic AI Builder und Omnichannel Journey Orchestration, die es Marken ermöglichen, komplexe Aufgaben zu automatisieren sowie personalisierte Interaktionen in Echtzeit zu liefern, während sie gleichzeitig die Unternehmensabläufe durch KI-gestützten digitalen Support verändern.
Die Übernahme von Commotion sowie die Integration der Fähigkeiten des Unternehmens in das Digital-Fabric-Portfolio von Tata Communications werden die eigene Nutzung von KI weiter beschleunigen und den Weg des Unternehmens hin zu einer auf KI ausgerichteten Organisation vorantreiben. Diese Entwicklung knüpft an die laufenden Bemühungen an, Unternehmen dabei zu unterstützen, von KI-Experimenten zu skalierbaren, geschäftskritischen Transformationsprojekten überzugehen.