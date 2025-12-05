    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsErdgas RohstoffvorwärtsNachrichten zu Erdgas
    Manuela Schwesig ist letzte Zeugin im Nord-Stream-Ausschuss

    Für Sie zusammengefasst
    • Schwesig als letzte Zeugin im Untersuchungsausschuss.
    • Große Erwartungen an ihre Aussagen zur Stiftungsgründung.
    • Ziel: Klärung der Energieversorgung und Einfluss Russlands.
    Foto: Stringer - dpa

    SCHWERIN (dpa-AFX) - Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) soll am Freitag (9.00 Uhr) als letzte Zeugin im Schweriner Untersuchungsausschuss rund um den Bau der Pipeline Nord Stream 2 für russisches Erdgas aussagen.

    Große Erwartungen

    Die Erwartungen an Schwesigs Auftritt sind groß. Der Obmann der Grünen im Untersuchungsausschuss, Hannes Damm, sagte, er erwarte von der Regierungschefin, dass sie offen über die tatsächlichen Umstände der Stiftungsgründung sprechen werde.

    Aus seiner Sicht ging es nicht, wie teilweise dargestellt, um kleine und mittelständische Unternehmen im Land, die vor Sanktionen aus den USA geschützt werden sollten. Es sei vielmehr um die Umgehung von Sanktionen gegen die Nord Stream 2 AG als Tochtergesellschaft des russischen Energiekonzerns Gazprom gegangen.

    Schwesig will Dinge klarstellen

    Schwesig kündigte an, im Ausschuss viele Dinge klarstellen zu wollen. Es sei um eine bezahlbare Energieversorgung für die Menschen und die Wirtschaft gegangen.

    Der Untersuchungsausschuss war im Mai 2022 eingesetzt worden. Er soll die Rolle der Landesregierung beim Bau der Pipeline untersuchen. Im Zentrum steht dabei die Frage, ob die Regierung von Russland beeinflusst worden ist. Der Ausschuss soll seinen Abschlussbericht bis zur Landtagswahl vorlegen, die im September 2026 stattfindet. Bisher wurden 90 Zeugen vernommen./ili/DP/mis




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
