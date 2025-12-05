TAGESVORSCHAU
Termine am 5. Dezember 2025
- Wirtschafts- und Finanztermine am 5. Dezember 2025
- Swiss Re und Microsoft halten Hauptversammlungen ab
- Wichtige Konjunkturdaten aus mehreren Ländern erwartet
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 5. Dezember 2025
TERMINE UNTERNEHMEN
11:00 CHE: Swiss Re, Investor Day
17:30 USA: Microsoft, Hauptversammlung
GBR: Associated British Foods, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 10/25 (vorläufig) 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 10/25
08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 9/25
08:00 NOR: Industrieproduktion 10/25
08:00 ROU: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
08:30 HUN: Industrieproduktion 10/25
08:45 FRA: Industrieproduktion 10/25
09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 11/25
09:00 ESP: Industrieproduktion 10/25
10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 10/25
11:00 EUR: BIP Q3/25 (3. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Staatsausgaben Q3/25
11:00 EUR: Haushaltskonsum Q3/25
11:00 EUR: Beschäftigung Q3/25 (endgültig)
11:00 GRC: BIP Q3/25
16:00 USA: Private Einkommen und Ausgaben 9/25
16:00 USA: Auftragseingang Industrie 10/25
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 12/25 (vorab) 21:00 USA: Konsumentenkredite 10/25
EUR: S&P Rating Deutschland
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi