Hewlett Packard Enterprise-Aktie crasht nachbörslich! Umsatzprognose enttäuscht

HPE erwartet für das laufende Quartal einen Umsatz zwischen 9 und 9,4 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn pro Aktie soll zwischen 57 und 61 Cent liegen. Analysten hatten jedoch mit einem Umsatz von 9,88 Milliarden US-Dollar und einem Gewinn von 53 Cent pro Aktie gerechnet.

Auch im vierten Geschäftsquartal, das am 31. Oktober endete, blieb der Umsatz mit 9,68 Milliarden US-Dollar hinter den Prognosen zurück. Als Grund wurden Verzögerungen bei einigen Servergeschäften genannt, die für KI-Anwendungen eingesetzt werden sollen. HPE-CEO Antonio Neri erklärte, dass einige Transaktionen auf das Jahr 2026 verschoben wurden, darunter ein Projekt in Europa, das aufgrund von Verzögerungen beim Bau eines Rechenzentrums ins Stocken geraten ist. Auch Aufträge mit der US-Regierung verzögerten sich aufgrund des Shutdowns, der erst am 12. November endete.