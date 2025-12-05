Cybersecurity-Geheimtipp Rubrik sorgt mit Mega-Zahlen für Kursexplosion!

Cybersicherheitswerte blicken in diesem Jahr auf eine disparate Entwicklung zurück. Während sich beispielsweise CrowdStrike um knapp 50 Prozent verteuern könnte, liegt Margenführer Fortinet rund 10 Prozent im Minus. Grundsätzlich profitiert die Branche jedoch von höheren Ausgaben für Sicherheitsdienstleistungen und eine wachsende Bedrohungslage im Internet.

Für Newcomer Rubrik, das Unternehmen ist erst im April vergangenen Jahres an die Börse gestartet, verlief das Jahr mit einem Plus von 7,8 Prozent einerseits zufriedenstellenden, andererseits notierte die Aktie schon deutlich höher und befindet sich seit Juni in einem Abwärtstrend. Der aber dürfte am Freitag vor einem jähen Ende stehen, nachdem Rubrik am Donnerstag starke Zahlen vorgelegt hat.

Rubrik überrascht mit Umsatzexplosion und Margenexpansion

Gegenüber dem Vorjahresquartal explodierten die Erlöse um 48,3 Prozent auf 350,2 Millionen US-Dollar. Damit konnten die Erwartungen der Analystinnen und Analysten um 29,7 Millionen US-Dollar und damit überraschend deutlich geschlagen werden.

Die jährlich wiederkehrenden Erlöse (ARR) kletterten im Vergleich zum Stand vor 12 Monaten um 34 Prozent auf 1,35 Milliarden US-Dollar. Das sorgt langfristig für eine höhere finanzielle Visibilität. Gleichzeitig konnten die Margen deutlich gesteigert werden. Im Abonnementgeschäft kletterten sie von -3,3 Prozent im Vorjahr auf +10,3 Prozent.

Dementsprechend fiel auch das Ertragsergebnis deutlich positiver aus als erwartet. Anstatt eines Fehlbetrages von -0,17 US-Dollar pro Aktie, legte Rubrik einen bereinigten Gewinn (Non-GAAP) in Höhe von 0,10 US-Dollar je Anteil vor. Insgesamt erwirtschaftete das Unternehmen zwar einen Nettoverlust von 63,8 Millionen US-Dollar. Das aber geht einerseits auf Cash-unwirksame Aktienvergütungen zurück und stellt andererseits eine starke Verbesserung gegenüber dem Vorjahresquartal dar, als Rubrik noch ein Minus von 130,9 Millionen US-Dollar verzeichnet hatte.

Der operative freie Cashflow kletterte von 15,6 auf 76.9 Millionen US-Dollar. Damit konnte das Unternehmen seine hohen Finanzreserven von 1,6 Milliarden US-Dollar verteidigen.

Starkes Q4 erwartet, Gesamtjahresprognose angehoben

Für das kommende Quartal legte das Unternehmen eine Umsatzprognose deutlich über der Markterwartung von 325 Millionen US-Dollar vor. Das Management rechnet mit 341 bis 343 Millionen US-Dollar. Das Ertragsergebnis soll sich auf -0,11 US-Dollar je Anteil belaufen (Mittelpunktschätzung).

Seine Schätzung für das Gesamtjahr hat Rubrik nach dem guten Abschneiden im vergangenen Quartal deutlich angehoben. Erwartet werden nun 1,28 Milliarden US-Dollar nach zuvor 1,23 Milliarden US-Dollar. Der freie Cashflow soll sich auf bis zu 202 Millionen US-Dollar belaufen und damit um bis zu 47 Millionen US-Dollar höher liegen als bislang gedacht.

Aktie geht nachbörslich steil, Kursgewinne technisch wichtig

In der US-Nachbörse zeigten sich Anlegerinnen und Anleger elektrisiert von den Zahlen. Die Aktie verteuerte sich aus dem Stand um rund 10 Prozent, nachdem sie im regulären Handel noch 1,4 Prozent nachgegeben hatte. Bis zum Ende der erweiterten Handelszeit kletterte sie nach 2,3 Millionen umgesetzten Stücken schließlich auf ein Plus von 17,2 Prozent.

Behalten diese Kursgewinne vor dem Wochenende ihre Gültigkeit, verbessert sich die technische Ausgangslage der Aktie deutlich, da nach der monatelangen Korrektur sowohl die 50- als auch die 200-Tage-Linie zurückerobert werden können. Die hatten mit einem Death Cross zuletzt eigentlich für ein Verkaufssignal gesorgt.

Fazit: Das lässt noch deutlich mehr erwarten

Die Aktie von Cybersecurity-Spezialist Rubrik geht nach am Donnerstagabend vorgelegten Quartalszahlen steil. Investoren zeigen sich neben dem stark gestiegenen Umsatz vor allem von der verbesserten Profitabilität und den hohen Cashflows beeindruckt: Bei Rubrik zeichnet sich ein ungewöhnlich schneller Pfad zu nachhaltiger GAAP-Profitabilität ab.

Das Potenzial des Geheimtipps hat Kollege und Gastgeber der wallstreetONLINE-Börsenlounge Markus Weingran schon früh erkannt. Die Aktie liegt in seinem spekulativen Musterdepot deutlich im Plus. Mittel- und langfristig sind aufgrund der aktuellen Kombination von starkem Umsatzwachstum einerseits und steigender Profitabilität andererseits weitere Kursgewinne zu erwarten.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Rubrik Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,37 % und einem Kurs von 70,43EUR auf NYSE (05. Dezember 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.