Aktie kaufen oder verkaufen
Siemens Healthineers Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: Daniel Karmann - picture alliance/dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Siemens Healthineers Aktie im Überblick.
15 Analysten empfehlen die Siemens Healthineers Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Siemens Healthineers Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Siemens Healthineers Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers Aktie beträgt 58,56€ EUR. Die Siemens Healthineers Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +37,18 %.
Analysten und Kursziele für die Siemens Healthineers Aktie
Analyst
Kursziel
Abstand Kursziel
Datum
|Barclays Capital
|-
|-
|-
|Analyst
|60,00€
|+40,55 %
|-
|UBS
|50,00€
|+17,12 %
|-
|JPMorgan
|61,00€
|+42,89 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|57,00€
|+33,52 %
|-
|JPMORGAN
|61,00€
|+42,89 %
|02.11.2025
|UBS
|50,00€
|+17,12 %
|05.11.2025
|JEFFERIES
|60,00€
|+40,55 %
|05.11.2025
|JEFFERIES
|60,00€
|+40,55 %
|05.11.2025
|JPMORGAN
|61,00€
|+42,89 %
|05.11.2025
|JPMORGAN
|61,00€
|+42,89 %
|06.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|07.11.2025
|JEFFERIES
|60,00€
|+40,55 %
|13.11.2025
|UBS
|50,00€
|+17,12 %
|17.11.2025
|JEFFERIES
|60,00€
|+40,55 %
|17.11.2025
|JPMORGAN
|61,00€
|+42,89 %
|17.11.2025
|BARCLAYS
|61,00€
|+42,89 %
|23.11.2025
|BARCLAYS
|64,00€
|+49,92 %
|31.10.2025
+0,58 %
-0,09 %
-10,49 %
-8,95 %
-16,83 %
-16,45 %
+7,20 %
+19,44 %
