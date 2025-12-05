Aktie kaufen oder verkaufen
Jenoptik Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Jenoptik Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Jenoptik Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Jenoptik Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Jenoptik Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Jenoptik Aktie beträgt 27,33€ EUR. Die Jenoptik Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +41,51 %.
Analysten und Kursziele für die Jenoptik Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Warburg Research
|31,00€
|+60,50 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|22,00€
|+13,90 %
|-
|BERENBERG
|29,00€
|+50,14 %
|12.11.2025
|JEFFERIES
|24,00€
|+24,26 %
|12.11.2025
|WARBURG RESEARCH
|31,00€
|+60,50 %
|12.11.2025
|UBS
|21,00€
|+8,72 %
|13.11.2025
|WARBURG RESEARCH
|32,00€
|+65,67 %
|13.11.2025
|JEFFERIES
|24,00€
|+24,26 %
|27.11.2025
|WARBURG RESEARCH
|32,00€
|+65,67 %
|27.11.2025
