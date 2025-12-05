Aktie kaufen oder verkaufen
Nordea Bank Abp Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: Roland Magnusson - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Nordea Bank Abp Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Nordea Bank Abp Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Nordea Bank Abp Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nordea Bank Abp Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Nordea Bank Abp Aktie beträgt 16,00€ EUR. Die Nordea Bank Abp Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +4,03 %.
Analysten und Kursziele für die Nordea Bank Abp Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|16,00€
|+4,03 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|16,00€
|+4,03 %
|-
|UBS
|-
|-
|05.11.2025
|UBS
|-
|-
|05.11.2025
|JEFFERIES
|16,00€
|+4,03 %
|05.11.2025
|BARCLAYS
|-
|-
|24.11.2025
+0,68 %
+0,69 %
+4,75 %
+13,92 %
+40,29 %
+52,63 %
+114,24 %
+49,93 %
+467,96 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte