Aktie kaufen oder verkaufen
Knorr-Bremse Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: Knorr-Bremse AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur Knorr-Bremse Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Knorr-Bremse Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Knorr-Bremse Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Knorr-Bremse Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Knorr-Bremse Aktie beträgt 96,80€ EUR. Die Knorr-Bremse Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,19 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Knorr-Bremse Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs
|108,00€
|+21,83 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|82,00€
|-7,50 %
|-
|JPMORGAN
|91,00€
|+2,65 %
|02.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|03.11.2025
|GOLDMAN SACHS
|108,00€
|+21,83 %
|28.11.2025
|WARBURG RESEARCH
|95,00€
|+7,16 %
|28.11.2025
+1,97 %
-0,61 %
+13,85 %
+4,29 %
+23,12 %
+61,00 %
-14,58 %
+7,48 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte