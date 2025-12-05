Knorr-Bremse Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Knorr-Bremse Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die Knorr-Bremse Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Knorr-Bremse Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Knorr-Bremse Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Knorr-Bremse Aktie beträgt 96,80€ EUR. Die Knorr-Bremse Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,19 %.