Akzo Nobel Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Akzo Nobel Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Akzo Nobel Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Akzo Nobel Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Akzo Nobel Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Akzo Nobel Aktie beträgt 66,25€ EUR. Die Akzo Nobel Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +20,54 %.