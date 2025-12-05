Aktie kaufen oder verkaufen
Akzo Nobel Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Akzo Nobel Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Akzo Nobel Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Akzo Nobel Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Akzo Nobel Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Akzo Nobel Aktie beträgt 66,25€ EUR. Die Akzo Nobel Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +20,54 %.
Analysten und Kursziele für die Akzo Nobel Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|-
|-
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|68,00€
|+23,73 %
|-
|UBS
|63,00€
|+14,63 %
|18.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|59,00€
|+7,35 %
|24.11.2025
|BARCLAYS
|75,00€
|+36,46 %
|24.11.2025
+0,80 %
-1,72 %
-2,15 %
-7,82 %
-5,79 %
-17,42 %
-38,90 %
-13,83 %
+332,50 %
