Prosus Registered (N) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Prosus Registered (N) Aktie im Überblick.

9 Analysten empfehlen die Prosus Registered (N) Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Prosus Registered (N) Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Prosus Registered (N) Aktie beträgt 72,78€ EUR. Die Prosus Registered (N) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +39,29 %.