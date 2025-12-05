BioNTech Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur BioNTech Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die BioNTech Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die BioNTech Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die BioNTech Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der BioNTech Aktie beträgt 145,00€ EUR. Die BioNTech Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +51,04 %.