Aktie kaufen oder verkaufen
BioNTech Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: Sebastian Gollnow - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur BioNTech Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die BioNTech Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die BioNTech Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die BioNTech Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der BioNTech Aktie beträgt 145,00€ EUR. Die BioNTech Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +51,04 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die BioNTech Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|151,00€
|+57,29 %
|-
|JEFFERIES
|151,00€
|+57,29 %
|03.11.2025
|UBS
|117,00€
|+21,88 %
|06.11.2025
|JEFFERIES
|151,00€
|+57,29 %
|12.11.2025
|BERENBERG
|150,00€
|+56,25 %
|14.11.2025
|BERENBERG
|150,00€
|+56,25 %
|25.11.2025
+0,73 %
-5,83 %
-8,57 %
-7,40 %
-23,62 %
-47,81 %
-16,77 %
+573,17 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte