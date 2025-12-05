Aktie kaufen oder verkaufen
HENSOLDT Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: Britta Pedersen - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur HENSOLDT Aktie im Überblick.
11 Analysten empfehlen die HENSOLDT Aktie zu halten. 10 Analysten empfehlen die HENSOLDT Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die HENSOLDT Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der HENSOLDT Aktie beträgt 98,22€ EUR. Die HENSOLDT Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +42,35 %.
Analysten und Kursziele für die HENSOLDT Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|-
|-
|-
|Analyst
|92,00€
|+33,33 %
|-
|Barclays Capital
|90,00€
|+30,43 %
|-
|JPMorgan
|100,00€
|+44,93 %
|-
|Citigroup
|101,00€
|+46,38 %
|-
|JPMorgan
|110,00€
|+59,42 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|101,00€
|+46,38 %
|-
|JPMORGAN
|110,00€
|+59,42 %
|03.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|07.11.2025
|JEFFERIES
|92,00€
|+33,33 %
|07.11.2025
|WARBURG RESEARCH
|88,00€
|+27,54 %
|07.11.2025
|JPMORGAN
|110,00€
|+59,42 %
|07.11.2025
|BARCLAYS
|93,00€
|+34,78 %
|09.11.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|113,00€
|+63,77 %
|10.11.2025
|JEFFERIES
|90,00€
|+30,43 %
|11.11.2025
|JEFFERIES
|92,00€
|+33,33 %
|11.11.2025
|JPMORGAN
|100,00€
|+44,93 %
|11.11.2025
|JPMORGAN
|110,00€
|+59,42 %
|11.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|12.11.2025
|WARBURG RESEARCH
|86,00€
|+24,64 %
|12.11.2025
|BARCLAYS
|90,00€
|+30,43 %
|23.11.2025
-1,30 %
-3,55 %
-25,89 %
-24,36 %
+79,51 %
+211,21 %
+431,25 %
+310,24 %
