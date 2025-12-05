Aktie kaufen oder verkaufen
Siemens Energy Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: Sebastian Kahnert - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Siemens Energy Aktie im Überblick.
16 Analysten empfehlen die Siemens Energy Aktie zu kaufen. 8 Analysten empfehlen die Siemens Energy Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Siemens Energy Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Siemens Energy Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy Aktie beträgt 115,96€ EUR. Die Siemens Energy Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -0,81 %.
Analysten und Kursziele für die Siemens Energy Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|-
|-
|-
|Analyst
|134,00€
|+14,63 %
|-
|Analyst
|134,00€
|+14,63 %
|-
|Analyst
|130,00€
|+11,21 %
|-
|Analyst
|136,00€
|+16,34 %
|-
|Deutsche Bank
|130,00€
|+11,21 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|130,00€
|+11,21 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|135,00€
|+15,48 %
|-
|JPMORGAN
|91,00€
|-22,16 %
|07.11.2025
|JEFFERIES
|134,00€
|+14,63 %
|07.11.2025
|UBS
|38,00€
|-67,49 %
|13.11.2025
|JPMORGAN
|91,00€
|-22,16 %
|13.11.2025
|JEFFERIES
|134,00€
|+14,63 %
|13.11.2025
|RBC
|130,00€
|+11,21 %
|13.11.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|120,00€
|+2,65 %
|14.11.2025
|JPMORGAN
|100,00€
|-14,46 %
|14.11.2025
|BARCLAYS
|77,00€
|-34,13 %
|17.11.2025
|JPMORGAN
|100,00€
|-14,46 %
|20.11.2025
|JPMORGAN
|100,00€
|-14,46 %
|20.11.2025
|GOLDMAN SACHS
|124,00€
|+6,07 %
|20.11.2025
|RBC
|130,00€
|+11,21 %
|20.11.2025
|RBC
|136,00€
|+16,34 %
|20.11.2025
|BARCLAYS
|85,00€
|-27,29 %
|21.11.2025
|JEFFERIES
|134,00€
|+14,63 %
|21.11.2025
|BERENBERG
|130,00€
|+11,21 %
|25.11.2025
+2,10 %
+3,03 %
+9,48 %
+30,45 %
+127,48 %
+615,94 %
+368,61 %
+455,89 %
