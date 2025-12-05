Siemens Energy Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Siemens Energy Aktie im Überblick.

16 Analysten empfehlen die Siemens Energy Aktie zu kaufen. 8 Analysten empfehlen die Siemens Energy Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Siemens Energy Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Siemens Energy Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy Aktie beträgt 115,96€ EUR. Die Siemens Energy Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -0,81 %.