Siemens Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: Daniel Karmann - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Siemens Aktie im Überblick.
17 Analysten empfehlen die Siemens Aktie zu kaufen. 8 Analysten empfehlen die Siemens Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Siemens Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Siemens Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Aktie beträgt 263,52€ EUR. Die Siemens Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +14,10 %.
Analysten und Kursziele für die Siemens Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|245,00€
|+6,08 %
|-
|Analyst
|277,00€
|+19,94 %
|-
|Analyst
|291,00€
|+26,00 %
|-
|Analyst
|291,00€
|+26,00 %
|-
|Barclays Capital
|190,00€
|-17,73 %
|-
|UBS
|255,00€
|+10,41 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|230,00€
|-0,41 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|230,00€
|-0,41 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|230,00€
|-0,41 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|246,00€
|+6,52 %
|-
|RBC
|245,00€
|+6,08 %
|03.11.2025
|JEFFERIES
|291,00€
|+26,00 %
|07.11.2025
|JPMORGAN
|300,00€
|+29,90 %
|07.11.2025
|RBC
|245,00€
|+6,08 %
|12.11.2025
|JEFFERIES
|291,00€
|+26,00 %
|12.11.2025
|JPMORGAN
|300,00€
|+29,90 %
|12.11.2025
|JPMORGAN
|300,00€
|+29,90 %
|12.11.2025
|RBC
|245,00€
|+6,08 %
|13.11.2025
|RBC
|245,00€
|+6,08 %
|13.11.2025
|JEFFERIES
|291,00€
|+26,00 %
|13.11.2025
|JPMORGAN
|300,00€
|+29,90 %
|13.11.2025
|JPMORGAN
|300,00€
|+29,90 %
|13.11.2025
|UBS
|255,00€
|+10,41 %
|13.11.2025
|UBS
|255,00€
|+10,41 %
|13.11.2025
|BARCLAYS
|190,00€
|-17,73 %
|14.11.2025
|JPMORGAN
|300,00€
|+29,90 %
|16.11.2025
|JEFFERIES
|277,00€
|+19,94 %
|21.11.2025
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
