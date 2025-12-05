Siemens Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Siemens Aktie im Überblick.

17 Analysten empfehlen die Siemens Aktie zu kaufen. 8 Analysten empfehlen die Siemens Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Siemens Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Siemens Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Aktie beträgt 263,52€ EUR. Die Siemens Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +14,10 %.