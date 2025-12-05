Aktie kaufen oder verkaufen
Stellantis Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Stellantis Aktie im Überblick.
2 Analysten empfehlen die Stellantis Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Stellantis Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Stellantis Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Stellantis Aktie beträgt 8,80€ EUR. Die Stellantis Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -13,45 %.
Analysten und Kursziele für die Stellantis Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC
|8,00€
|-21,31 %
|04.11.2025
|DZ BANK
|7,00€
|-31,15 %
|06.11.2025
|JPMORGAN
|10,00€
|-1,64 %
|17.11.2025
|GOLDMAN SACHS
|9,00€
|-11,48 %
|23.11.2025
|JPMORGAN
|10,00€
|-1,64 %
|25.11.2025
