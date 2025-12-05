Stellantis Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Stellantis Aktie im Überblick.

2 Analysten empfehlen die Stellantis Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Stellantis Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Stellantis Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Stellantis Aktie beträgt 8,80€ EUR. Die Stellantis Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -13,45 %.