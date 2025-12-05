Aktie kaufen oder verkaufen
AUTO1 Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur AUTO1 Group Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die AUTO1 Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die AUTO1 Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der AUTO1 Group Aktie beträgt 36,00€ EUR. Die AUTO1 Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +50,38 %.
Analysten und Kursziele für die AUTO1 Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|30,00€
|+25,31 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|37,00€
|+54,55 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|37,00€
|+54,55 %
|-
|JPMORGAN
|40,00€
|+67,08 %
|05.11.2025
|JPMORGAN
|40,00€
|+67,08 %
|05.11.2025
|RBC
|30,00€
|+25,31 %
|05.11.2025
|UBS
|34,00€
|+42,02 %
|05.11.2025
|UBS
|36,00€
|+50,38 %
|05.11.2025
|GOLDMAN SACHS
|37,00€
|+54,55 %
|06.11.2025
|BARCLAYS
|39,00€
|+62,91 %
|16.11.2025
+0,67 %
+2,22 %
-17,42 %
-9,85 %
+59,87 %
+165,56 %
-36,99 %
