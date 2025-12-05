Aktie kaufen oder verkaufen
Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie beträgt 156,64€ EUR. Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +636,59 %.
Analysten und Kursziele für die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|165,00€
|+675,92 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|150,00€
|+605,38 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|195,00€
|+817,00 %
|05.11.2025
|DZ BANK
|€
|-100,00 %
|05.11.2025
|JPMORGAN
|164,00€
|+671,22 %
|05.11.2025
|RBC
|150,00€
|+605,38 %
|05.11.2025
|UBS
|160,00€
|+652,41 %
|05.11.2025
|GOLDMAN SACHS
|200,00€
|+840,51 %
|07.11.2025
|BERENBERG
|160,00€
|+652,41 %
|12.11.2025
|JEFFERIES
|184,00€
|+765,27 %
|12.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|195,00€
|+817,00 %
|24.11.2025
+0,80 %
+2,39 %
+17,54 %
+27,57 %
+64,59 %
-14,00 %
-35,70 %
+73,27 %
+2.627,74 %
