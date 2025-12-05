Aktie kaufen oder verkaufen
FUCHS Pref Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: FUCHS PETROLUB
Aktuelle Analystenmeinungen zur FUCHS Pref Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die FUCHS Pref Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die FUCHS Pref Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der FUCHS Pref Aktie beträgt 52,60€ EUR. Die FUCHS Pref Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +38,46 %.
Analysten und Kursziele für die FUCHS Pref Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|54,00€
|+42,14 %
|-
|JEFFERIES
|55,00€
|+44,77 %
|03.11.2025
|WARBURG RESEARCH
|47,00€
|+23,72 %
|03.11.2025
|BARCLAYS
|52,00€
|+36,88 %
|11.11.2025
|JEFFERIES
|55,00€
|+44,77 %
|27.11.2025
+0,74 %
-3,78 %
-0,42 %
-5,68 %
-9,04 %
+12,74 %
-19,81 %
-13,63 %
+151,30 %
