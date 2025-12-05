GSK Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktie kaufen oder verkaufen
Aktuelle Analystenmeinungen zur GSK Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die GSK Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die GSK Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die GSK Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der GSK Aktie beträgt 17,67€ EUR. Die GSK Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -15,13 %.
Analysten und Kursziele für die GSK Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|16,00€
|-23,13 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|16,00€
|-23,13 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|22,00€
|+5,69 %
|04.11.2025
|JPMORGAN
|15,00€
|-27,94 %
|06.11.2025
|JEFFERIES
|21,00€
|+0,89 %
|19.11.2025
|BERENBERG
|16,00€
|-23,13 %
|24.11.2025
