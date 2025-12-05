GSK Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur GSK Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die GSK Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die GSK Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die GSK Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der GSK Aktie beträgt 17,67€ EUR. Die GSK Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -15,13 %.