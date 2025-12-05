Stabilus Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Stabilus Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Stabilus Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Stabilus Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Stabilus Aktie beträgt 38,80€ EUR. Die Stabilus Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +87,44 %.