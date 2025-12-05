Aktie kaufen oder verkaufen
Stabilus Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Stabilus Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Stabilus Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Stabilus Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Stabilus Aktie beträgt 38,80€ EUR. Die Stabilus Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +87,44 %.
Analysten und Kursziele für die Stabilus Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|BERNSTEIN RESEARCH
|45,00€
|+117,39 %
|05.11.2025
|BERENBERG
|31,00€
|+49,76 %
|10.11.2025
|JPMORGAN
|37,00€
|+78,74 %
|10.11.2025
|WARBURG RESEARCH
|44,00€
|+112,56 %
|10.11.2025
|JPMORGAN
|37,00€
|+78,74 %
|25.11.2025
