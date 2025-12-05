Aktie kaufen oder verkaufen
Porsche AG Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Porsche AG Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Porsche AG Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Porsche AG Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Porsche AG Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Porsche AG Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Porsche AG Aktie beträgt 51,00€ EUR. Die Porsche AG Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,01 %.
Analysten und Kursziele für die Porsche AG Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|50,00€
|+6,87 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|50,00€
|+6,87 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|13.11.2025
|GOLDMAN SACHS
|46,00€
|-1,68 %
|23.11.2025
|JPMORGAN
|58,00€
|+23,97 %
|25.11.2025
