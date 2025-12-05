Porsche AG Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Porsche AG Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Porsche AG Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Porsche AG Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Porsche AG Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Porsche AG Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Porsche AG Aktie beträgt 51,00€ EUR. Die Porsche AG Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,01 %.