Neon Equity Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Neon Equity Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Neon Equity Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Neon Equity Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Neon Equity Aktie beträgt 6,00€ EUR. Die Neon Equity Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +19,17 %.