Aktie kaufen oder verkaufen
Neon Equity Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur Neon Equity Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Neon Equity Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Neon Equity Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Neon Equity Aktie beträgt 6,00€ EUR. Die Neon Equity Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +19,17 %.
Analysten und Kursziele für die Neon Equity Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Cosmin Filker
|-
|-
|-
|GBC
|-
|-
|-
|GBC
|6,00€
|+19,17 %
|-
+1,00 %
+1,00 %
+2,64 %
-2,88 %
-49,50 %
