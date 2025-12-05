Aktie kaufen oder verkaufen
IONOS Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur IONOS Group Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die IONOS Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die IONOS Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der IONOS Group Aktie beträgt 42,33€ EUR. Die IONOS Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +59,15 %.
Analysten und Kursziele für die IONOS Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|37,00€
|+39,10 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|43,00€
|+61,65 %
|-
|JPMORGAN
|45,00€
|+69,17 %
|11.11.2025
|UBS
|45,00€
|+69,17 %
|11.11.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|47,00€
|+76,69 %
|12.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|20.11.2025
|JPMORGAN
|37,00€
|+39,10 %
|28.11.2025
