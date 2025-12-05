thyssenkrupp nucera Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktie kaufen oder verkaufen
Aktuelle Analystenmeinungen zur thyssenkrupp nucera Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die thyssenkrupp nucera Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die thyssenkrupp nucera Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die thyssenkrupp nucera Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der thyssenkrupp nucera Aktie beträgt 9,00€ EUR. Die thyssenkrupp nucera Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +16,24 %.
Analysten und Kursziele für die thyssenkrupp nucera Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank
|-
|-
|-
|Goldman Sachs
|7,00€
|-9,59 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|12,00€
|+54,99 %
|-
|MWB RESEARCH
|10,00€
|+29,16 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|7,00€
|-9,59 %
|25.11.2025
+0,65 %
+4,48 %
-14,95 %
-14,21 %
-9,02 %
-61,67 %
