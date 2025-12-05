thyssenkrupp nucera Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur thyssenkrupp nucera Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die thyssenkrupp nucera Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die thyssenkrupp nucera Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die thyssenkrupp nucera Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der thyssenkrupp nucera Aktie beträgt 9,00€ EUR. Die thyssenkrupp nucera Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +16,24 %.