Aktie kaufen oder verkaufen
AIR France - KLM Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: Jakub Porzycki - picture alliance / NurPhoto
Aktuelle Analystenmeinungen zur AIR France - KLM Aktie im Überblick.
12 Analysten empfehlen die AIR France - KLM Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die AIR France - KLM Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der AIR France - KLM Aktie beträgt 10,55€ EUR. Die AIR France - KLM Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -3,61 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die AIR France - KLM Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|11,00€
|+0,55 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|11,00€
|+0,55 %
|06.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|12,00€
|+9,69 %
|06.11.2025
|JPMORGAN
|8,00€
|-26,87 %
|06.11.2025
|JPMORGAN
|8,00€
|-26,87 %
|06.11.2025
|UBS
|14,00€
|+27,97 %
|06.11.2025
|JPMORGAN
|8,00€
|-26,87 %
|11.11.2025
|UBS
|11,00€
|+0,55 %
|14.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|11,00€
|+0,55 %
|17.11.2025
|BARCLAYS
|-
|-
|24.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|11,00€
|+0,55 %
|24.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|11,00€
|+0,55 %
|25.11.2025
-0,69 %
+3,07 %
-8,19 %
-15,93 %
+50,40 %
-13,94 %
-60,21 %
-66,33 %
-88,83 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte