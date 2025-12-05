Novo Nordisk Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Novo Nordisk Aktie im Überblick.

18 Analysten empfehlen die Novo Nordisk Aktie zu kaufen. 10 Analysten empfehlen die Novo Nordisk Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Novo Nordisk Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Novo Nordisk Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Novo Nordisk Aktie beträgt 427,41€ EUR. Die Novo Nordisk Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +940,49 %.