Aktie kaufen oder verkaufen
Novo Nordisk Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: Novo Nordisk A/S
Aktuelle Analystenmeinungen zur Novo Nordisk Aktie im Überblick.
18 Analysten empfehlen die Novo Nordisk Aktie zu kaufen. 10 Analysten empfehlen die Novo Nordisk Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Novo Nordisk Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Novo Nordisk Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Novo Nordisk Aktie beträgt 427,41€ EUR. Die Novo Nordisk Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +940,49 %.
Analysten und Kursziele für die Novo Nordisk Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|-
|-
|-
|JPMorgan
|-
|-
|-
|Bernstein
|540,00€
|+1.214,59 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|475,00€
|+1.056,35 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|475,00€
|+1.056,35 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|475,00€
|+1.056,35 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|600,00€
|+1.360,65 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|540,00€
|+1.214,59 %
|04.11.2025
|JEFFERIES
|290,00€
|+605,98 %
|05.11.2025
|UBS
|315,00€
|+666,84 %
|05.11.2025
|UBS
|340,00€
|+727,70 %
|05.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|540,00€
|+1.214,59 %
|05.11.2025
|JPMORGAN
|500,00€
|+1.117,21 %
|05.11.2025
|JEFFERIES
|290,00€
|+605,98 %
|06.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|540,00€
|+1.214,59 %
|06.11.2025
|GOLDMAN SACHS
|391,00€
|+851,86 %
|06.11.2025
|JPMORGAN
|500,00€
|+1.117,21 %
|06.11.2025
|UBS
|315,00€
|+666,84 %
|07.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|10.11.2025
|UBS
|315,00€
|+666,84 %
|10.11.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|600,00€
|+1.360,65 %
|10.11.2025
|BERENBERG
|400,00€
|+873,77 %
|13.11.2025
|UBS
|315,00€
|+666,84 %
|17.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|24.11.2025
|JEFFERIES
|290,00€
|+605,98 %
|24.11.2025
|BARCLAYS
|375,00€
|+812,91 %
|24.11.2025
|GOLDMAN SACHS
|391,00€
|+851,86 %
|24.11.2025
|JPMORGAN
|500,00€
|+1.117,21 %
|24.11.2025
|JPMORGAN
|500,00€
|+1.117,21 %
|25.11.2025
|GOLDMAN SACHS
|353,00€
|+759,35 %
|26.11.2025
|BARCLAYS
|375,00€
|+812,91 %
|28.11.2025
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
