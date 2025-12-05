Aktie kaufen oder verkaufen
RENK Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur RENK Group Aktie im Überblick.
11 Analysten empfehlen die RENK Group Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die RENK Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die RENK Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der RENK Group Aktie beträgt 76,69€ EUR. Die RENK Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +54,76 %.
Analysten und Kursziele für die RENK Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|80,00€
|+61,44 %
|-
|Berenberg Bank
|84,00€
|+69,51 %
|-
|JPMorgan
|90,00€
|+81,62 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|72,00€
|+45,29 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|75,00€
|+51,35 %
|-
|JEFFERIES
|80,00€
|+61,44 %
|13.11.2025
|MWB RESEARCH
|55,00€
|+10,99 %
|20.11.2025
|JEFFERIES
|80,00€
|+61,44 %
|20.11.2025
|JPMORGAN
|90,00€
|+81,62 %
|20.11.2025
|BERENBERG
|84,00€
|+69,51 %
|21.11.2025
|JEFFERIES
|75,00€
|+51,35 %
|21.11.2025
|WARBURG RESEARCH
|57,00€
|+15,02 %
|24.11.2025
|JPMORGAN
|75,00€
|+51,35 %
|26.11.2025
+3,05 %
+0,06 %
-21,64 %
-22,86 %
+143,92 %
+212,72 %
