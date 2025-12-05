ams-OSRAM Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur ams-OSRAM Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die ams-OSRAM Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die ams-OSRAM Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der ams-OSRAM Aktie beträgt 10,25€ EUR. Die ams-OSRAM Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +30,16 %.