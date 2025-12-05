    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsams-OSRAM AktievorwärtsNachrichten zu ams-OSRAM

    ams-OSRAM Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

    Aktuelle Analystenmeinungen zur ams-OSRAM Aktie im Überblick.
    4 Analysten empfehlen die ams-OSRAM Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die ams-OSRAM Aktie zu kaufen.

    Das durchschnittliche Kursziel der ams-OSRAM Aktie beträgt 10,25 EUR. Die ams-OSRAM Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +30,16 %.

    Analysten und Kursziele für die ams-OSRAM Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 8,00 +1,59 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 9,00 +14,29 % -
    JPMORGAN 7,00 -11,11 % 18.11.2025
    JPMORGAN 8,00 +1,59 % 18.11.2025
    JEFFERIES 14,00 +77,78 % 18.11.2025
    UBS 14,00 +77,78 % 18.11.2025
    UBS 14,00 +77,78 % 18.11.2025
    JEFFERIES 8,00 +1,59 % 20.11.2025

    ams-OSRAM

    +3,43 %
    -10,21 %
    -30,07 %
    -23,22 %
    +25,00 %
    -81,71 %
    -93,37 %
    -93,89 %
    -77,21 %
    ISIN:AT0000A3EPA4WKN:A40QVT



