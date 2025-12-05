Aktie kaufen oder verkaufen
ams-OSRAM Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur ams-OSRAM Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die ams-OSRAM Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die ams-OSRAM Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der ams-OSRAM Aktie beträgt 10,25€ EUR. Die ams-OSRAM Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +30,16 %.
Analysten und Kursziele für die ams-OSRAM Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|8,00€
|+1,59 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|9,00€
|+14,29 %
|-
|JPMORGAN
|7,00€
|-11,11 %
|18.11.2025
|JPMORGAN
|8,00€
|+1,59 %
|18.11.2025
|JEFFERIES
|14,00€
|+77,78 %
|18.11.2025
|UBS
|14,00€
|+77,78 %
|18.11.2025
|UBS
|14,00€
|+77,78 %
|18.11.2025
|JEFFERIES
|8,00€
|+1,59 %
|20.11.2025
+3,43 %
-10,21 %
-30,07 %
-23,22 %
+25,00 %
-81,71 %
-93,37 %
-93,89 %
-77,21 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte