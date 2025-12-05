Qiagen Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Qiagen Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Qiagen Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Qiagen Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Qiagen Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Qiagen Aktie beträgt 46,00€ EUR. Die Qiagen Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +13,74 %.