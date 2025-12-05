Aktie kaufen oder verkaufen
Qiagen Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur Qiagen Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Qiagen Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Qiagen Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Qiagen Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Qiagen Aktie beträgt 46,00€ EUR. Die Qiagen Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +13,74 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Qiagen Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|-
|-
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|-
|-
|-
|UBS
|-
|-
|04.11.2025
|JEFFERIES
|-
|-
|04.11.2025
|BERENBERG
|46,00€
|+13,74 %
|10.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|11.11.2025
|JEFFERIES
|-
|-
|19.11.2025
+0,22 %
-2,76 %
+4,94 %
-0,25 %
-5,37 %
-22,68 %
-7,31 %
+44,95 %
+1.731,00 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte