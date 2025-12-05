Aktie kaufen oder verkaufen
Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Aktie beträgt 368,40€ EUR. Die Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +inf %.
Analysten und Kursziele für die Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|340,00€
|+inf %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|340,00€
|+inf %
|-
|JPMORGAN
|-
|-
|04.11.2025
|RBC
|410,00€
|+inf %
|16.11.2025
|UBS
|367,00€
|+inf %
|18.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|410,00€
|+inf %
|25.11.2025
|BARCLAYS
|325,00€
|+inf %
|25.11.2025
|JPMORGAN
|350,00€
|+inf %
|25.11.2025
|JPMORGAN
|365,00€
|+inf %
|25.11.2025
|UBS
|367,00€
|+inf %
|25.11.2025
|RBC
|410,00€
|+inf %
|25.11.2025
