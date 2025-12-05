Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Aktie beträgt 368,40€ EUR. Die Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +inf %.