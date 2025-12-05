Pfisterer Holding Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Pfisterer Holding Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die Pfisterer Holding Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Pfisterer Holding Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Pfisterer Holding Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Pfisterer Holding Aktie beträgt 85,00€ EUR. Die Pfisterer Holding Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +20,14 %.