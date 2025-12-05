Schaeffler Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Schaeffler Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Schaeffler Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Schaeffler Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Schaeffler Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Schaeffler Aktie beträgt 5,71€ EUR. Die Schaeffler Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -22,52 %.