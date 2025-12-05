Aktie kaufen oder verkaufen
Schaeffler Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Schaeffler Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Schaeffler Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Schaeffler Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Schaeffler Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Schaeffler Aktie beträgt 5,71€ EUR. Die Schaeffler Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -22,52 %.
Analysten und Kursziele für die Schaeffler Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|5,00€
|-32,20 %
|-
|JEFFERIES
|5,00€
|-32,20 %
|04.11.2025
|JPMORGAN
|5,00€
|-32,20 %
|04.11.2025
|UBS
|5,00€
|-32,20 %
|04.11.2025
|WARBURG RESEARCH
|8,00€
|+8,47 %
|04.11.2025
|JEFFERIES
|6,00€
|-18,64 %
|10.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|11.11.2025
|JPMORGAN
|6,00€
|-18,64 %
|25.11.2025
+4,02 %
+12,22 %
+9,96 %
+30,88 %
+72,24 %
+14,21 %
+18,70 %
-56,50 %
-45,43 %
