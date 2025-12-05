AUMOVIO Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur AUMOVIO Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die AUMOVIO Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die AUMOVIO Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die AUMOVIO Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der AUMOVIO Aktie beträgt 42,20€ EUR. Die AUMOVIO Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +5,87 %.