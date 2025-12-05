Aktie kaufen oder verkaufen
AUMOVIO Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur AUMOVIO Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die AUMOVIO Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die AUMOVIO Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die AUMOVIO Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der AUMOVIO Aktie beträgt 42,20€ EUR. Die AUMOVIO Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +5,87 %.
Analysten und Kursziele für die AUMOVIO Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|30,00€
|-24,74 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|50,00€
|+25,44 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|38,00€
|-4,67 %
|05.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|38,00€
|-4,67 %
|07.11.2025
|JEFFERIES
|30,00€
|-24,74 %
|07.11.2025
|JPMORGAN
|52,00€
|+30,46 %
|07.11.2025
|JPMORGAN
|52,00€
|+30,46 %
|07.11.2025
|UBS
|44,00€
|+10,39 %
|07.11.2025
|JEFFERIES
|36,00€
|-9,68 %
|10.11.2025
|JPMORGAN
|52,00€
|+30,46 %
|25.11.2025
+0,95 %
+9,90 %
+8,35 %
+4,14 %
