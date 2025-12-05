Aktie kaufen oder verkaufen
Ottobock Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur Ottobock Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Ottobock Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Ottobock Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Ottobock Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Ottobock Aktie beträgt 82,40€ EUR. Die Ottobock Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +14,96 %.
Analysten und Kursziele für die Ottobock Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|84,00€
|+17,20 %
|-
|Analyst
|84,00€
|+17,20 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|86,00€
|+19,99 %
|-
|UBS
|74,00€
|+3,24 %
|18.11.2025
|JEFFERIES
|84,00€
|+17,20 %
|18.11.2025
