Ottobock Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Ottobock Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die Ottobock Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Ottobock Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Ottobock Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Ottobock Aktie beträgt 82,40€ EUR. Die Ottobock Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +14,96 %.