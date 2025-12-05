Netflix in Exklusivgesprächen über Milliarden-Übernahme von Warner Bros.

Mehrere Insiderquellen bestätigten am Donnerstag, dass Netflix derzeit als führender Bieter gilt – noch vor Paramount Skydance und Comcast, die ebenfalls Interesse an dem Medienriesen zeigen.

Netflix befindet sich laut Medienberichten in exklusiven Verhandlungen über die Übernahme der Studios und Streaming-Assets von Warner Bros. . Der gebotene Preis: 28 US-Dollar pro Aktie, kombiniert aus 85 Prozent Bargeld und 15 Prozent Netflix-Aktien.

Netflix bietet höchste Summe – und winkt mit Milliarden-Abfindung

Ein Reuters-Bericht verweist darauf, dass Netflix in der jüngsten Bieterrunde als Topfavorit hervorgegangen ist. Insidern zufolge legt das Unternehmen nicht nur den höchsten Kaufpreis auf den Tisch, sondern bietet auch eine Breakup Fee von rund 5 Milliarden US-Dollar, sollte der Deal an regulatorischen Hürden scheitern.

Bloomberg berichtete zusätzlich, dass die Gespräche so weit fortgeschritten seien, dass die Übernahme bereits in etwa fünf Tagen verkündet werden könnte. Auch die Exklusivgespräche seien mittlerweile bestätigt worden.

Paramount Skydance erhöht Druck – Breakup Fee verdoppelt

Während Netflix klar als Spitzenreiter gilt, versucht Konkurrenzanbieter Paramount Skydance nachzuziehen. Bloomberg zufolge hat Paramount Skydance seine zuvor vorgeschlagene Breakup Fee mehr als verdoppelt – auf diesmal ebenfalls 5 Milliarden US-Dollar.

Auch Comcast bleibt im Rennen, wenngleich Branchenbeobachter den Wettbewerb inzwischen als nahezu entschieden sehen.

Marktreaktion: Netflix und WBD verlieren leicht

Trotz des möglichen Megadeals reagierten die Märkte zurückhaltend. Die Netflix-Aktie schloss am Donnerstag 0,7 Prozent im Minus bei 103,22 US-Dollar und auch die Warner Bros.-Aktie schloss mit minus 0,12 Prozent bei 24,54 US-Dollar leicht im Minus.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



