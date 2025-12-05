FUTR erweitert sein Geschäft für automatisierte Zahlungen und legt den Grundstein für ein intelligentes Finanzsystem mit der Einführung von Payments 2.0

TORONTO - 19. November 2025 / IRW-Press / The FUTR Corporation (TSXV: FTRC) (OTCQB: FTRCF)(FWB: QA20; WKN: A4165Y; ISIN: CA3609521057) („FUTR“) hat heute die Einführung von Payments 2.0 bekannt gegeben. Mit dieser schnelleren und moderneren Plattform für automatisierte Zahlungen werden Händler dabei unterstützt, rascher Kunden zu akquirieren, Einsparungsmöglichkeiten zu nutzen und den täglichen Zahlungsverkehr besser zu verwalten. Die Konsumenten profitieren von einer klareren und intuitiveren Möglichkeit, ihre Kontostände zu verfolgen und Zahlungen zu tätigen und können auch auf die Finanz-Tools von FUTR in der FUTR-App zugreifen.

„Payments 2.0 beschleunigt das Wachstum unseres Zahlungsgeschäfts und rüstet uns für die nächste Phase unserer Roadmap“, so President Alex McDougall. „Händler profitieren heute von einer schnelleren und einfacheren Bedienung. Gleichzeitig bleibt die Plattform ausreichend flexibel, um die intelligenten, agentenbasierten Funktionen der Zukunft zu unterstützen.“

Der Handel steht permanent vor der Herausforderung langsamer Onboarding-Prozesse, verstreuter Daten und begrenzter Transparenz in Bezug auf Einsparungsmöglichkeiten. Das macht es schwieriger, Kunden langfristig zu binden. Payments 2.0 begegnet dieser Herausforderung direkt mit einem Selbstbedienungsportal für Händler, einer stärkeren Datenintegration und einer rascheren Finanzabwicklung; dadurch werden Arbeitsabläufe vereinfacht und Einsparungen in Echtzeit sichtbar. Die Einführung baut auf der Migration aller Nutzer der FUTR-Zahlungsplattform in die neue Kerninfrastruktur im Juli 2025 auf. Diese Verbesserungen legen auch den Grundstein für die FUTR-Roadmap im Bereich intelligenter Zahlungen und für die agentenunterstützten Funktionen von morgen.

„Unsere Partner wünschen sich ein System, das schnell, zuverlässig und für Kunden einfach zu bedienen ist“, erläutert Chief Business Officer Mindy Bruns. „Payments 2.0 bietet genau das und verschafft uns die erforderliche Infrastruktur, um in neue Kategorien zu expandieren und gleichzeitig die Nutzererfahrung für Händler und Verbraucher einfach zu halten. Durch die verbesserte Automatisierung und Transparenz können wir zudem noch mehr Konsumenten den Zugang zu flexiblen, budgetfreundlichen Zahlungsinstrumenten eröffnen, mit denen sie ihre finanziellen Ziele leichter erreichen können.“