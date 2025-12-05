Swiss Re strebt 4,5 Mrd. USD Gewinn 2026 an – Neue Strategie für den Kern
Swiss Re zündet die nächste Wachstumsstufe: Mit neuer Strategie, KI-Schub und klaren Finanzzielen peilt der Rückversicherer bis 2026 deutlich höhere Gewinne an.
Foto: Ennio Leanza - dpa
- Swiss Re strebt für 2026 einen Konzerngewinn von 4,5 Mrd. USD an, unterstützt durch eine erneuerte Strategie zur Stärkung des Kerngeschäfts.
- Die Strategie umfasst disziplinierte Ausführung, differenzierte Angebote und eine führende Marktstellung, sowie die Integration von KI zur Verbesserung der Produktivität und Entscheidungsfindung.
- Die Überprüfung der Portefeuilles mit unterdurchschnittlicher Performance im Bereich Life & Health Reinsurance (L&H Re) ist weitgehend abgeschlossen, mit einer geschätzten Belastung des IFRS-Gewinns von etwa 250 Mio. USD im vierten Quartal.
- Swiss Re hält an einem mehrjährigen Ziel einer Eigenkapitalrendite (ROE) von über 14% nach IFRS fest und plant ein jährliches Dividendenwachstum von 7% oder mehr für die nächsten zwei Jahre.
- Ein nachhaltiges jährliches Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 500 Mio. USD ist für 2026 geplant, abhängig vom Erreichen des angestrebten Konzerngewinns für 2025.
- Die Ziele für alle Geschäftseinheiten werden beibehalten oder erhöht, wobei L&H Re für 2026 einen Gewinn von 1,7 Mrd. USD anstrebt.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Swiss Re ist am 27.02.2026.
-0,13 %
-1,79 %
-5,39 %
-1,48 %
+4,67 %
+72,26 %
+94,23 %
+63,80 %
+219,98 %
