    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSwiss Re AktievorwärtsNachrichten zu Swiss Re
    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Swiss Re strebt 4,5 Mrd. USD Gewinn 2026 an – Neue Strategie für den Kern

    Swiss Re zündet die nächste Wachstumsstufe: Mit neuer Strategie, KI-Schub und klaren Finanzzielen peilt der Rückversicherer bis 2026 deutlich höhere Gewinne an.

    Swiss Re strebt 4,5 Mrd. USD Gewinn 2026 an – Neue Strategie für den Kern
    Foto: Ennio Leanza - dpa
    • Swiss Re strebt für 2026 einen Konzerngewinn von 4,5 Mrd. USD an, unterstützt durch eine erneuerte Strategie zur Stärkung des Kerngeschäfts.
    • Die Strategie umfasst disziplinierte Ausführung, differenzierte Angebote und eine führende Marktstellung, sowie die Integration von KI zur Verbesserung der Produktivität und Entscheidungsfindung.
    • Die Überprüfung der Portefeuilles mit unterdurchschnittlicher Performance im Bereich Life & Health Reinsurance (L&H Re) ist weitgehend abgeschlossen, mit einer geschätzten Belastung des IFRS-Gewinns von etwa 250 Mio. USD im vierten Quartal.
    • Swiss Re hält an einem mehrjährigen Ziel einer Eigenkapitalrendite (ROE) von über 14% nach IFRS fest und plant ein jährliches Dividendenwachstum von 7% oder mehr für die nächsten zwei Jahre.
    • Ein nachhaltiges jährliches Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 500 Mio. USD ist für 2026 geplant, abhängig vom Erreichen des angestrebten Konzerngewinns für 2025.
    • Die Ziele für alle Geschäftseinheiten werden beibehalten oder erhöht, wobei L&H Re für 2026 einen Gewinn von 1,7 Mrd. USD anstrebt.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Swiss Re ist am 27.02.2026.


    Swiss Re

    -0,13 %
    -1,79 %
    -5,39 %
    -1,48 %
    +4,67 %
    +72,26 %
    +94,23 %
    +63,80 %
    +219,98 %
    ISIN:CH0126881561WKN:A1H81M





    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Swiss Re strebt 4,5 Mrd. USD Gewinn 2026 an – Neue Strategie für den Kern Swiss Re zündet die nächste Wachstumsstufe: Mit neuer Strategie, KI-Schub und klaren Finanzzielen peilt der Rückversicherer bis 2026 deutlich höhere Gewinne an.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von TTMzero
     