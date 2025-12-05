Future Fuels beginnt mit der Beantragung von Bohrgenehmigungen in Hornby; Marketing Update

Vancouver, British Columbia, 4. Dezember 2025 / IRW-Press / Future Fuels Inc. (TSXV: FTUR) (FWB: S0J) („Future Fuels” oder das „Unternehmen”) freut sich bekannt zu geben, dass es offiziell das Genehmigungsverfahren für Bohrungen in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Uranprojekt Hornby Basin (das „Hornby-Projekt” oder das „Projekt”) eingeleitet hat, das sich etwa 95 Kilometer südwestlich von Kugluktuk (Nunavut) befindet.

Future Fuels hat mit der Einreichung der erforderlichen Unterlagen für den Vorschlag eines Explorationsprogramms im Hornby-Projekt begonnen, das im Sommer 2026 beginnen soll. Das Programm umfasst voraussichtlich bis zu 10.000 Meter Diamantbohrungen mit bis zu zwei helikoptertransportablen Bohrgeräten. Future Fuels plant außerdem geologische Kartierungen, Explorationsarbeiten, geochemische Probenahmen, Drohnen-Fotogrammetrie, geophysikalische Boden- und Luftmessungen sowie Bohrlochuntersuchungen. In der Nähe von Mountain Lake ist ein saisonales, mit Hubschraubern versorgtes Explorationscamp für 25 Personen geplant, dessen gesamte Infrastruktur gemäß den Richtlinien von Nunavut errichtet wird. Die Bohrlochstandorte werden vor Beginn der Bodenarbeiten dem Nunavut Water Board („NWB“) und der Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Canada („CIRNAC“) vorgelegt, und alle Bohrstellen werden vor dem Bohrbeginn einer archäologischen Untersuchung unterzogen. Die Nunavut Planning Commission hat zuvor bestätigt, dass das Projekt außerhalb der Gebiete liegt, die einem regionalen Flächennutzungsplan unterliegen.

Future Fuels wird weiterhin über den Fortgang des Genehmigungsverfahrens für die Exploration berichten.

Marketing Update

Im Anschluss an die Pressemitteilung des Unternehmens vom 5. November 2025 gibt das Unternehmen bekannt, dass es das maximale Budget seines am 31. Oktober 2025 verlängerten Vertrags mit der MCS Market Communication Service GmbH („MCS“) für die weitere Erbringung einer Reihe von Online-Marketingdienstleistungen, darunter die Erstellung von Kampagnen und die Produktion von Marketingmaterialien sowie Research und Analysen, um bis zu 155.000 Euro erhöht hat. Die Dienstleistungen werden voraussichtlich bis zum 31. Dezember 2025 oder bis zur Ausschöpfung des Budgets erbracht. MCS oder seinen Auftraggebern wurden keine Wertpapiere als Vergütung zur Verfügung gestellt.