Moore Threads knallt am ersten Handelstag fast 500% hoch!

    Der chinesische Nvidia-Konkurrent Moore Threads hat ein fulminantes Börsendebüt hingelegt. Am ersten Handelstag stieg die Aktie in Shanghai zeitweise um unglaubliche 474,03 Prozent. Die Hintergründe.

    • Moore Threads Aktie steigt um 474,03 Prozent.
    • 1,1 Milliarden US-Dollar durch Börsengang erzielt.
    • Chinas Unabhängigkeit von westlichen Technologien wächst.
    Die Aktien des chinesischen Grafikprozessor-Herstellers Moore Threads, der oft als "Chinas Nvidia" bezeichnet wird, verzeichneten bei ihrem Debüt an der Börse in Shanghai einen spektakulären Anstieg von zeitweise mehr als 474,03 Prozent. Der Kurs stieg am Freitagmorgen zeitweise auf 656,31 Yuan und lag damit weit über dem Ausgabepreis von 114,28 Yuan. Der Börsengang brachte dem Unternehmen umgerechnet stolze 1,1 Milliarden US-Dollar ein.

    Moore Threads hat sich auf die Entwicklung von GPUs für künstliche Intelligenz spezialisiert und steht im Mittelpunkt von Chinas Bestrebungen, die Abhängigkeit von westlichen Technologieanbietern wie Nvidia zu verringern. Trotz der US-Sanktionen, die dem Unternehmen den Zugang zu fortschrittlicher Chipfertigung erschweren, gelang Moore Threads eine starke Börsenpremiere. Die Mittel aus dem Börsengang sollen vor allem in die Weiterentwicklung neuer KI-Prozessoren und in die Verstärkung des Betriebskapitals fließen.

    Das Unternehmen schreibt noch keine Gewinne, sieht aber großes Potenzial im KI-Markt, der aufgrund der geopolitischen Spannungen und der US-Exportbeschränkungen zunehmend von chinesischen Anbietern wie Huawei und Cambricon bedient wird. Der Erfolg von Moore Threads zeigt, wie China den Aufbau einer eigenen Halbleiterindustrie vorantreibt, um sich von westlichen Anbietern unabhängig zu machen. Der rasante Anstieg des Aktienkurses spiegelt das wachsende Vertrauen der Anleger in die Zukunft des Unternehmens und der gesamten Branche wider.

    "Ein derart starker Kurssprung ist angesichts der großen Nachfrage in gewissem Maß zu erwarten, und dies ist eine jener bedeutenden Börsennotierungen, die in die Geschichte eingehen und in Erinnerung bleiben werden", erklärte Shao Qifeng, Chief Investment Officer bei Ying An Asset Management, gegenüber Bloomberg. "Allerdings deuten Erfahrungen darauf hin, dass solch denkwürdige Börsengänge nicht immer ein gutes Omen für ihre jeweiligen Branchen sind, da sie auf Überhitzung hindeuten können – zumindest in einzelnen Bereichen."

    Der Erfolg von Moore Threads folgt auf eine Reihe weiterer erfolgreicher Börsengänge im chinesischen Halbleitersektor, während das Land seine Bemühungen verstärkt, die Kontrolle über die Zukunft der KI- und Chiptechnologie zu übernehmen.

    Für Kleinanleger hierzulande ist es allerdings nicht möglich, Aktien von Moore Threads zu kaufen. Das Unternehmen ist an der Börse in Shanghai gelistet. Und: Bislang gibt es für Moore Threads kein ADR an der New York Stock Exchange (NYSE).

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



