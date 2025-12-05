Euro stabil zum US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Freitag im frühen Handel kaum verändert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1657 US-Dollar und damit etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1666 Dollar festgesetzt.

Am Markt wirft die Zinsentscheidung der US-Notenbank bereits ihre Schatten voraus. Experten erwarten in der kommenden Woche überwiegend eine Zinssenkung. Im Tagesverlauf könnte das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan von Interesse sein. Nach dem erneuten Rückgang im Vormonat wird aus Sicht der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) bei der wohl bekanntesten Verbraucherumfrage in den USA mit einer Stabilisierung gerechnet - auch vor dem Hintergrund der Beendigung des Stillstands in den Regierungsbehörden.

In Deutschland richte sich das Interesse auf die Auftragseingänge. Im September war es dank des Automobilsektors zu einem Plus gekommen und auch die Industrieproduktion konnte kräftig zulegen. Im Oktober scheint laut Helaba erneut eine positive Entwicklung möglich. Sollte sich dies bewahrheiten, könnten Hoffnungen auf eine allmähliche Erholung der konjunkturellen Dynamik wieder zunehmen, erwartet die Helaba./jha/stk



