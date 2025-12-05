Silber, Rubrik Registered (A) & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Rubrik Registered (A)
|+18,03 %
|Informationstechnologie
|🥈
|Xinjiang Goldwind Science & Technology (H)
|+7,13 %
|Erneuerbare Energien
|🥉
|Whitehaven Coal
|+6,31 %
|Rohstoffe
|🟥
|DocuSign
|-6,61 %
|Informationstechnologie
|🟥
|Hewlett Packard Enterprise
|-8,44 %
|Informationstechnologie
|🟥
|SentinelOne Registered (A)
|-11,00 %
|Informationstechnologie
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Highland Critical Minerals
|Rohstoffe
|🥈
|European Lithium
|Rohstoffe
|🥉
|SoftBank Group
|Internet
|TKMS
|Maschinenbau
|InflaRx
|Biotechnologie
|HENSOLDT
|Halbleiter
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Silber
|99
|Rohstoffe
|🥈
|Almonty Industries
|83
|Rohstoffe
|🥉
|Gerresheimer
|58
|Gesundheitswesen
|BioNTech
|41
|Biotechnologie
|Rheinmetall
|28
|Maschinenbau
|Tesla
|27
|Fahrzeugindustrie
Rubrik Registered (A)
Wochenperformance: +18,33 %
Platz 1
Xinjiang Goldwind Science & Technology (H)
Wochenperformance: +5,04 %
Platz 2
Whitehaven Coal
Wochenperformance: +12,43 %
Platz 3
DocuSign
Wochenperformance: -3,50 %
Platz 4
Hewlett Packard Enterprise
Wochenperformance: -2,75 %
Platz 5
SentinelOne Registered (A)
Wochenperformance: -3,20 %
Platz 6
Highland Critical Minerals
Wochenperformance: -29,60 %
Platz 7
European Lithium
Wochenperformance: +20,71 %
Platz 8
SoftBank Group
Wochenperformance: +14,17 %
Platz 9
TKMS
Wochenperformance: +0,37 %
Platz 10
InflaRx
Wochenperformance: -9,88 %
Platz 11
HENSOLDT
Wochenperformance: -5,18 %
Platz 12
Silber
Wochenperformance: +6,83 %
Platz 13
Almonty Industries
Wochenperformance: +8,79 %
Platz 14
Gerresheimer
Wochenperformance: +2,52 %
Platz 15
BioNTech
Wochenperformance: -5,83 %
Platz 16
Rheinmetall
Wochenperformance: +1,02 %
Platz 17
Tesla
Wochenperformance: +5,80 %
Platz 18
