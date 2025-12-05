Kurspotenzial bis …

Der erfolgreiche Durchbruch von SMA Solar über die markante Hürde von 24,88 Euro Ende Oktober hat eine regelrechte Kaufwelle entfesselt, zunächst auf 29,30 und später bis an den 200-Wochen-Durchschnitt bei 36,25 Euro. Dort muss die Rallye aber noch nicht enden, in der letzten Besprechung wurden Ziele bei 39,54 und mittelfristig sogar 45,20 Euro erwähnt. Investierte Anleger ziehen ihre Stopps nach oder realisieren einige Gewinne, ein neuer Einstieg wird bei einem Anstieg über den rot gekennzeichneten EMA 200 möglich. Passende Scheine für die Käufer- und Verkäuferseite werden gleich im Anschluss vorgestellt. Rücksetzer im Rahmen bis 29,30 Euro gelten als Kaufgelegenheiten.

1. Long-Einstieg auf aktuellem Niveau von 36,32 Euro , Stopp unter 30,50 Euro platzieren. Kursziele 39,54 / 45,20 Euro

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

SMA Solar AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU5L8Z Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 7,85 - 8,25 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 28,3898 Euro Basiswert: SMA Solar KO-Schwelle: 28,3898 Euro akt. Kurs Basiswert: 36,32 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 39,54 Euro Hebel: 4,37 Kurschance: + 35 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU5J4D Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 9,21 - 9,65 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 45,6295 Euro Basiswert: SMA Solar AG KO-Schwelle: 45,6295 Euro akt. Kurs Basiswert: 36,32 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 3,77 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

