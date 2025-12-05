EU und USA stützen Kurse

Bereits zu Beginn dieser Woche wurde auf einen erfolgreichen Ausbruch der BMW-Aktie über einen temporären Abwärtstrend, bestehend seit der letzten Kursspitze aus dem Spätsommer, hingewiesen. Seinerzeit wurde ein Kursziel bei 92,50 Euro benannt. Mit dem Anstieg vom Donnerstag konnte BMW genau in dieses Ziel hineinlaufen und dürfte nun von einer weniger restriktiven Klimapolitik in der EU und den USA profitieren. Ein nachhaltiger Ausbruch auf Tagesbasis über das erste Ziel von 92,50 Euro würde demnach rasch ein weiteres Kursziel bei rund 100,00 Euro aktivieren, bestehende Long-Positionen sollten jetzt enger abgesichert werden. Durch den Einsatz des weiter unten vorgestellten Turbo-Call-Optionsscheins würde aber auch noch ein frischer Einstieg auf der Käuferseite eine beachtliche Rendite schaffen. Auf der Unterseite kann für das BMW-Papier erst unterhalb des 50-Wochen-Durchschnitts bei aktuell 83,11 Euro ein zunehmend bärisches Marktumfeld abgeleitet werden. Abschläge auf 78,02 und darunter 75,00 Euro kämen in einem derartigen Fall nicht überraschend. Vorläufig aber profitieren Hersteller von einer möglichen Rücknahme der Regularien.

1. Long-Einstieg auf aktuellem Niveau von 92,98 Euro , Stopp unter 88,40 Euro platzieren. Kursziel 100,00 Euro

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

BMW AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU47ER Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,04 - 1,06 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 82,6762 Euro Basiswert: BMW AG KO-Schwelle: 82,6762 Euro akt. Kurs Basiswert: 92,98 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 100,00 Euro Hebel: 8,78 Kurschance: + 65 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DQ2KUW Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,04 - 1,06 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 103,2092 Euro Basiswert: BMW AG KO-Schwelle: 103,2092 Euro akt. Kurs Basiswert: 92,98 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,76 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.