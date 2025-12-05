SPSS IFC wächst: Fast 500 Mio. vor Börsengang
Der Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial setzt zum nächsten Wachstumssprung an: kurz vor dem Börsengang nähert er sich der Marke von CHF 500 Millionen.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Der Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial (SPSS IFC) wächst und erreicht fast CHF 500 Millionen vor dem Börsengang.
- Eine neue Light-Industrial-Liegenschaft in Lyss wurde akquiriert, die hohe Flexibilität und gute Erreichbarkeit bietet.
- Der langfristige Triple-Net-Mietvertrag mit einer Mieterin aus der Hebe- und Verbindungstechnologie sichert Planungssicherheit für 15 Jahre.
- Die FINMA hat die Umwandlung des SPSS IFC in einen Publikumsfonds genehmigt, die Kotierung an der SIX Swiss Exchange ist für den 9. Dezember 2025 geplant.
- Der Fonds richtet sich zunächst an institutionelle Anleger, wird aber nach der Umwandlung auch privaten Investoren zugänglich sein.
- Der SPSS IFC fokussiert sich auf renditestarke Gewerbeimmobilien in der Schweiz und strebt stabile Erträge sowie attraktive Ausschüttungen an.
