    SPSS IFC wächst: Fast 500 Mio. vor Börsengang

    Der Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial setzt zum nächsten Wachstumssprung an: kurz vor dem Börsengang nähert er sich der Marke von CHF 500 Millionen.

    • Der Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial (SPSS IFC) wächst und erreicht fast CHF 500 Millionen vor dem Börsengang.
    • Eine neue Light-Industrial-Liegenschaft in Lyss wurde akquiriert, die hohe Flexibilität und gute Erreichbarkeit bietet.
    • Der langfristige Triple-Net-Mietvertrag mit einer Mieterin aus der Hebe- und Verbindungstechnologie sichert Planungssicherheit für 15 Jahre.
    • Die FINMA hat die Umwandlung des SPSS IFC in einen Publikumsfonds genehmigt, die Kotierung an der SIX Swiss Exchange ist für den 9. Dezember 2025 geplant.
    • Der Fonds richtet sich zunächst an institutionelle Anleger, wird aber nach der Umwandlung auch privaten Investoren zugänglich sein.
    • Der SPSS IFC fokussiert sich auf renditestarke Gewerbeimmobilien in der Schweiz und strebt stabile Erträge sowie attraktive Ausschüttungen an.






