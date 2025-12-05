69 0 Kommentare SPSS IFC wächst: Fast 500 Mio. vor Börsengang

Der Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial setzt zum nächsten Wachstumssprung an: kurz vor dem Börsengang nähert er sich der Marke von CHF 500 Millionen.

Der Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial (SPSS IFC) wächst und erreicht fast CHF 500 Millionen vor dem Börsengang.

Eine neue Light-Industrial-Liegenschaft in Lyss wurde akquiriert, die hohe Flexibilität und gute Erreichbarkeit bietet.

Der langfristige Triple-Net-Mietvertrag mit einer Mieterin aus der Hebe- und Verbindungstechnologie sichert Planungssicherheit für 15 Jahre.

Die FINMA hat die Umwandlung des SPSS IFC in einen Publikumsfonds genehmigt, die Kotierung an der SIX Swiss Exchange ist für den 9. Dezember 2025 geplant.

Der Fonds richtet sich zunächst an institutionelle Anleger, wird aber nach der Umwandlung auch privaten Investoren zugänglich sein.

Der SPSS IFC fokussiert sich auf renditestarke Gewerbeimmobilien in der Schweiz und strebt stabile Erträge sowie attraktive Ausschüttungen an.





