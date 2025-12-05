    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Aktien Frankfurt Ausblick

    Zähe Erholung setzt sich fort

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax könnte 24.000 Punkte überschreiten, moderate Gewinne.
    • Analystin sieht Chance auf Jahresendrally für Anleger.
    • Kion und Schott Pharma verlieren vorbörslich an Wert.
    Zähe Erholung setzt sich fort
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die holprig verlaufende Erholung am deutschen Aktienmarkt dürfte sich vor dem Wochenende fortsetzen. Für den Leitindex Dax werden am Freitagmorgen moderate Gewinne erwartet. Erstmals seit Mitte November könnte der Dax wieder die runde Marke von 24.000 Punkten überschreiten. Der X-Dax indizierte den Dax mit einem Plus von 0,15 Prozent auf 23.927 Zähler aber noch unter dieser Hürde.

    "Bleiben die Käufer jetzt am Ball und geht es schnell auch über die psychologische runde Marke, dann könnten die Anleger in Frankfurt den Traum von einer Jahresendrally doch noch weiterträumen", schrieb Analystin Christine Romar vom Broker CMC Markets. Für die Börsenwoche deutet sich ein moderates Plus an.

    Auch außerhalb Deutschlands dürften sich die Börsen stabil zeigen. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wird wie der Dax gut behauptet erwartet.

    Kursbewegendes zu Einzeltiteln ist Mangelware. Aktien von Kion verloren im vorbörslichen Handel auf Tradegate 3 Prozent. Die Citigroup strich die Kaufempfehlung für die Papiere des Herstellers von Logistiktechnik.

    Die Anteile von Schott Pharma büßten vorbörslich knapp 4 Prozent ein. Ein Händler bezeichnete die mittelfristigen Ziele des Herstellers von Spezialverpackungen für die Pharmabranche als enttäuschend./bek/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SCHOTT Pharma Aktie

    Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 23.925 auf Ariva Indikation (05. Dezember 2025, 08:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SCHOTT Pharma Aktie um -8,80 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,12 %.

    Die Marktkapitalisierung von SCHOTT Pharma bezifferte sich zuletzt auf 2,56 Mrd..

    SCHOTT Pharma zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8800 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,833EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von +23,67 %/+64,90 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    Aktien Frankfurt Ausblick Zähe Erholung setzt sich fort Die holprig verlaufende Erholung am deutschen Aktienmarkt dürfte sich vor dem Wochenende fortsetzen. Für den Leitindex Dax werden am Freitagmorgen moderate Gewinne erwartet. Erstmals seit Mitte November könnte der Dax wieder die runde Marke von …
