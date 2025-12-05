    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Rehlinger kritisiert mangelndes Regierungshandwerk bei Union

    Für Sie zusammengefasst
    • Rehlinger kritisiert Union: Regieren nicht beherrscht.
    • Bundesregierung in Schwierigkeiten, nicht an SPD schuld.
    • SPD kämpft für Arbeitnehmerinteressen, keine Klassenkämpfer.

    SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) hat der Union vorgeworfen, das Handwerk des Regierens nicht zu beherrschen. "Die Bundesregierung insgesamt ist in schwerem Fahrwasser, aber das liegt aktuell ja wirklich nicht an der SPD", sagte die SPD-Politikerin der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Freitag). Der Zuspruch zur Koalition könne besser sein, wenn die Regierungstechnik stimmen würde.

    "Die Union zeigt, wie hinderlich es sein kann, wenn man seinen Laden nicht zusammenhält", wird Rehlinger zitiert. Die Bürger erwarteten, dass die Bundesregierung ihre Arbeit mache und sich nicht in wochenlangen Streitereien ergehe. Sie gehe aber davon aus, dass die Rentenreform heute beschlossen wird, sagte die stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende.

    SPD-Politiker "klasse Kämpfer"

    Rehlinger äußerte sich auch zu Vorwürfen gegen Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD). Diese hatte auf dem Juso-Kongress von einem Auftritt auf dem Arbeitgebertag berichtet und gesagt, dort sei ihr "besonders deutlich geworden (...), gegen wen wir eigentlich gemeinsam kämpfen müssen".

    Die saarländische Ministerpräsidentin sagte dazu, SPD-Politiker seien "keine Klassenkämpfer, sondern klasse Kämpfer für Arbeitnehmerinteressen"./isa/DP/stw





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
