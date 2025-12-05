    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Wirtschaft

    Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe im Oktober gestiegen

    Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe im Oktober gestiegen
    Foto: Autoproduktion (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der preisbereinigte Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe ist nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Oktober 2025 gegenüber September 2025 saison- und kalenderbereinigt um 1,5 Prozent gestiegen.

    Ohne die Berücksichtigung von Großaufträgen war der Auftragseingang um 0,5 Prozent höher als im Vormonat. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich lag der Auftragseingang von August 2025 bis Oktober 2025 um 0,5 Prozent niedriger als in den drei Monaten zuvor, ohne Großaufträge fiel er um 0,1 Prozent. Im September 2025 stieg der Auftragseingang nach Revision der vorläufigen Ergebnisse gegenüber August 2025 um 2,0 Prozent (vorläufiger Wert: +1,1 Prozent).

    Die positive Entwicklung der Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe im Oktober 2025 ist wesentlich auf den Anstieg im Bereich des Sonstigen Fahrzeugbaus (Flugzeuge, Schiffe, Züge, Militärfahrzeuge) zurückzuführen. Wegen eines Großauftrags stieg der Auftragseingang hier saison- und kalenderbereinigt um 87,1 Prozent zum Vormonat. Auch der Anstieg in der Metallerzeugung und -bearbeitung um 11,9 Prozent beeinflusste das Gesamtergebnis positiv. Negativ wirkte hingegen der Auftragsrückgang in der Herstellung von elektrischen Ausrüstungen um 16,2 Prozent.

    Bei den Investitionsgütern stieg der Auftragseingang im Oktober 2025 um 4,9 Prozent gegenüber dem Vormonat. Demgegenüber gingen die Auftragseingänge bei den Vorleistungsgütern um 3,4 Prozent und bei den Konsumgütern um 2,2 Prozent zurück.

    Die Auslandsaufträge fielen im Oktober 2025 um 4,0 Prozent zum Vormonat. Dabei nahmen die Aufträge aus der Eurozone um 0,1 Prozent zu, die Aufträge von außerhalb der Eurozone fielen um 6,5 Prozent. Die Inlandsaufträge stiegen um 9,9 Prozent.

    Der reale Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe war nach vorläufigen Angaben im Oktober 2025 saison- und kalenderbereinigt 0,3 Prozent höher als im Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Oktober 2024 war der Umsatz kalenderbereinigt 1,6 Prozent niedriger. Für September 2025 ergab sich nach Revision der vorläufigen Ergebnisse ein Rückgang von 2,4 Prozent gegenüber August 2025 (vorläufiges Ergebnis: -2,1 Prozent), so die Statistiker.



    Verfasst von Redaktion dts
    
