Bitcoin in enger Handelsspanne – 6 Milliardenrisiko für Longs und Shorts

Im Krypto-Markt herrscht nur wenige Tage vor dem anstehenden US-Zinsentscheid der Federal Reserve höchste Nervosität. Bitcoin pendelt in einer engen Spanne – ein Setup, das sowohl Bullen als auch Bären teuer zu stehen kommen könnte. Laut Marktdaten stehen mehr als 6 Milliarden US-Dollar an gehebelten Positionen auf der Kippe, wenn der Kurs die aktuelle Range verlässt.

Daten von CoinGlass zeigen, dass rund 3 Milliarden US-Dollar an Short-Positionen liquidiert würden, sollte Bitcoin lediglich 3 Prozent zulegen und die Marke von 96.250 US-Dollar erreichen. Auf der Unterseite drohen 3,52 Milliarden US-Dollar an Long-Positionen zu platzen, falls der Kurs 4,54 Prozent auf 89.209 US-Dollar fällt.

Freitagfrüh notierte der Bitcoin zunächst bei 91.970 US-Dollar, ein Minus von 1,3 Prozent zum Vortag. Auf Wochenbasis blieb die Leitwährung nahezu unverändert.

Widerstände bleiben hart – Marktstimmung weiterhin fragil

"Kryptowährungen stoßen weiterhin auf starken Widerstand nach oben. Viele Marktteilnehmer halten an einem bärischen Grundmindset fest, was den Markt extrem verwundbar macht", erklärte Adam Chu, Chefanalyst bei GreeksLive.

An den Anleihemärkten wird mit fast 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit ein Zinsschritt um 25 Basispunkte eingepreist. Ein solcher Schritt könnte risk-on-Assetklassen Auftrieb verleihen – und bei Bitcoin einen potenziell explosiven Short Squeeze auslösen.

In diesem Szenario wären Short-Seller gezwungen, ihre Positionen einzudecken, was die Aufwärtsbewegung zusätzlich verstärken und den Kurs in Richtung der psychologisch bedeutenden 100.000-Dollar-Marke treiben könnte.

Orderbücher zeigen Zurückhaltung

Seit dem 2. Dezember sind sowohl die Spot- als auch die Perpetual-Orderbuch-Tiefen bis zu 10 Prozent im negativen Bereich. Trader zeigen sich offenkundig nicht bereit, den Markt energisch nach oben zu treiben – ein Hinweis auf fortbestehende Vorsicht.

Trotzdem sehen einige Marktbeobachter das Potenzial eher auf der Oberseite. "In dieser Phase erscheint ein Short Squeeze plausibler als ein Long Squeeze", sagt Ryan Lee, Chefanalyst bei Bitget. Institutionelle Zuflüsse blieben stabil, regulatorische Signale wirkten zunehmend konstruktiv, und die Stimmung verschiebe sich allmählich zu mehr Risikoappetit.

Hochspannung vor dem Fed-Entscheid

Damit formiert sich vor der Fed-Sitzung ein Hochrisiko-Gleichgewicht, in dem selbst moderate Kursbewegungen erhebliche Kettenreaktionen auslösen könnten. Die Marktfragilität sorgt dafür, dass der geldpolitische Ausblick der Notenbank – ob dovish oder hawkish – in den kommenden Tagen überproportional starke Ausschläge bei Bitcoin auslösen dürfte.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 92.327USD auf CryptoCompare Index (05. Dezember 2025, 08:49 Uhr) gehandelt.





Platzt die Alles‑Blase? Jetzt Report kostenlos herunterladen!